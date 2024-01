Serie C / Diretta Taranto-Benevento, LIVE Allo Iacovone si affrontano rossoblù e giallorossi per il match della 23^ giornata

Taranto-Benevento, il tabellino

Taranto (3-4-3): Vannucchi; Luciani, Miceli, Riggio; Vailetti, Zonta, Calvano, Ferrara; Orlando, De Marchi, Kanouté. A disp.: Loliva, Simeri, Samele, Enerici, Panico, Hysaj, Papaserio, Fiorani, Travaglini, Capone, Fabbro. All.: Capuano

Benevento (3-4-3): Paleari; Berra, Capellini, Pastina; Improta, Agazzi, Talia, Benedetti; Ciano, Lanini, Starita. A disp.: Nunziante, Manfredini, Masciangelo, Kubica, Marotta, Ferrante, Pinato, Simoentti, Rillo, Viscardi, Terranova, Carfora, Bolsius, Ciciretti. All.: Auteri

Arbitro: Turrini di Firenze. Assistenti: Regattieri di Finale Emilia e Zezza di Ostia Lido. Quarto ufficiale: Gangi di Enna.

Taranto-Benevento, il prepartita

Allo Iacovone si gioca il match tra Taranto e Benevento, valido per la 23^ giornata del campionato di Serie C. I risultati favorevoli delle dirette concorrenti (in attesa dell'Avellino, solo la Juve Stabia ha vinto) mette ancora di più in risalto l'importanza della sfida in programma in terra pugliese. La Strega cerca la quarta vittoria consecutiva, mentre la squadra di Capuano vuole riscattarsi dopo il ko rimediato a Messina.