Benevento, Auteri: "Il rigore non c'era. Peccato per il pari, ma lo accettiamo" Le parole del tecnico giallorosso dopo il match giocato allo Iacovone contro il Taranto

Ecco le parole di Auteri al termine di Taranto-Benevento, terminata col punteggio di 2-2: "In occasione del primo gol del pareggio siamo stati imprecisi in difesa. Secondo me non c'è rigore, anche se Pastina ha sbagliato. Nella ripresa siamo venuti meno nello stoppare e dialogare meglio con i trequartisti. Avevamo cominciato a farlo con Ciano che ha delle qualità importanti. Peccato che hanno pareggiato con un contrasto aereo. Il Taranto è una squadra forte e particolare. È un pareggio che dobbiamo accettare, pensando che le partite non sono tatticamente tutte uguali. È un peccato, ma lo accettiamo perché progressivamente è stata una buona partita".

"Chi è subentrato l'hanno fatto nel migliore dei modi. Questo pareggio dobbiamo accettarlo perché vincere qui non è affatto facile. Il Taranto si prende pochi rischi perché gioca subito con i tre centrali con gli attaccanti, si alzano con i quinti e giocano sulla seconda palla. Dovremo essere più bravi sulla trequarti, creando spazio con due o tre passaggi. Adesso abbiamo una settimana per allenarci, domenica ci aspetta un altro tipo di gara contro una squadra molto chiusa. Dovremo essere bravi a interpetrarla in altro modo. Abbiamo dei giorni per preparare la partita e crescere".