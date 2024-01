Taranto, Capuano: "Risultato bugiardo, dovevamo stravincere" Le parole del tecnico rossoblù dopo il match con il Benevento: "Ai giallorossi è andata bene"

Le parole di Capuano dopo il match tra Taranto e Benevento: "Siamo andati due volte in svantaggio contro una grandissima squadra. Il risultato è inveritiero, nelle ultime partite siamo andati 11 volte da soli contro il portiere. Forse sono sfortunato. Abbiamo sbagliato l'impossibile. Da una parte sono molto arrabbiato perché il risultato non è veritiero, dall'altra sono orgoglioso perché vedere la mia squadra fare una prestazione del genere contro una squadra che ha speso 13 volte in più rispetto a noi è importante. Faccio i complimenti ad Auteri. Tanti calciatori del Benevento giocavano in A e in B. Paleari è stato un fenomeno nel finale su Simeri, se ci fosse stato un portiere normale avremmo vinto. Il rigore? Non l'ho rivisto, ma bisogna essere equilibrati. Poteva starci così come no. Pensiamo alla partita e se c'era una squadra che doveva stravincere, quella era il Taranto".

"Per me il Benevento lotterà fino alla fine per vincere il campionato, ma oggi dobbiamo dire che gli è andato bene oggi. Noi siamo partiti per salvare la categoria, i play off sono un qualcosa di impensabile. Dobbiamo fare i punti per salvarci, per poi restare tra le prime dieci".