Benevento, Paleari: "Amaro in bocca. Il rigore? De Marchi mi ha detto una cosa" Il commento dell'estremo difensore giallorosso dopo il 2-2 dello Iacovone

Ecco le parole di Paleari dopo il match tra Taranto e Benevento. L'estremo difensore è partito dal finale, quando ha salvato il risultato sul pallonetto di Simeri: "Lavoriamo sulle caratteristiche degli avversari, in quel momento ho cercato di indirizzarlo verso il pallonetto e ci sono arrivato. È andata bene, sono contento di avere evitato un passivo peggiore. Il rigore? De Marchi mi ha rivelato che è stato molto furbo nel prendersi questo rigore, diciamo così. È un peccato perché lascia l'amaro in bocca il pareggio. Andiamo avanti, da domani mattina penseremo subito al Brindisi".

"La classifica la vediamo, così come le partite delle altre. Tanti risultati erano a nostro favore, se avessimo vinto avremmo fatto un salto importante. Così non è stato, ma teniamo la scia e pensiamo alla prossima per vincere".