Come cambia il Benevento dopo il mercato di riparazione Il nuovo volto della Strega in seguito alle operazioni effettuate

Chiuso il mercato, adesso le attenzioni del Benevento sono tutte riversate sul campionato. È un momento tanto atteso da Auteri, il quale non vedeva l'ora che le energie mentali di tutti fossero concentrate interamente sul calcio giocato. Ma come cambia la squadra dopo le ultime operazioni?

Al momento, la rosa è composta da 29 elementi. Sono andati via El Kaouakibi e Tello, i cui posti nella lista dei calciatori "over" sono stati occupati da Lanini e Starita. Hanno firmato la rescissione Masella e Agnello, mentre Perlingieri si è trasferito al Latina con la formula del prestito. Negli ultimi giorni di mercato, dopo la cessione di Tello al Catania, è arrivato Nardi dalla Cremonese. Sono 23 i calciatori "over", con il Benevento che quindi presenta alla Lega Pro una lista con una casella vuota, considerato che il massimo di elementi selezionabili è di 24. Si riduce il numero di calciatori under che sono i vari Pastina, Viscardi, Rossi, Talia e Carfora. A questi si potrebbe aggiungere Perlingieri, anche se il bomber della Primavera è stabilmente impiegato da Dario Rocco, sia in allenamento che in partita.

Focus sui reparti

La difesa è rimasta pressoché invariata, anche se si conta l'addio di El Kaouakibi. La condiizone di Terranova è in crescita, con Meccariello potrebbe fornire il proprio contributo nel finale di stagione. Il Benevento punta molto su Viscardi, mentre il reintegro di Pastina non ha spinto la società a cercare un difensore. Il calciatore di Battipaglia è ancora impelagato nel caso scommesse e, in caso di una squalifica, Carli ha parlato a ottogol di una serie di alternative. A centrocampo è stato inserito Nardi, il quale fornisce maggiore dinamismo al reparto. In attacco c'è stata una sorta di rivoluzione con gli inserimenti di Lanina e Starita, ma al contempo non può essere trascurata la crescente condizione di Ciciretti e la ritrovata via del gol di Ciano (tre reti nelle ultime tre partite giocate). Tra i possibili partenti, sono rimasti alla base Kubica e Karic. Quest'ultimo sembrava essere con le valigie in mano, ma non sono arrivate offerte allettanti all'indirizzo del club di via Santa Colomba.

Benevento, la rosa nel dettaglio:

Portieri: Manfredini, Nunziante, Paleari;

Difensori: Benedetti, Berra, Capellini, Masciangelo, Meccariello, Pastina, Rillo, Terranova, Viscardi;

Centrocampisti: Agazzi, Improta, Karic, Kubica, Nardi, Pinato, Rossi, Simonetti, Talia;

Attaccanti: Bolsius, Carfora, Ciano, Ciciretti, Ferrante, Lanini, Marotta, Starita

LISTA OVER: Manfredini, Paleari, Benedetti, Berra, Capellini, Masciangelo, Meccariello, Rillo, Terranova, Agazzi, Improta, Karic, Kubica, Nardi, Pinato, Simonetti, Bolsius, Ciano, Ciciretti, Ferrante, Lanini, Marotta, Starita

LISTA GIOVANI: Pastina, Viscardi, Rossi, Talia, Carfora.