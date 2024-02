Benevento-Brindisi 2-0, Lanini: "Gol fondamentale. Ringrazio il gruppo" Il commento dell'attaccante giallorosso al termine del match vinto contro il Brindisi

"È un gol fondamentale, volevamo dare continuità ai risultati e alle prestazioni. Nessun risultato è scontato. Volevamo sbloccarla subito e ci siamo riusciti. Ci sono riuscito: per l'attaccante il gol è importantissimo, poi farlo qui in casa è ancora più bello". Eric Lanini, autore del gol dell'1-0, si è espresso così ai microfoni di OttoChannel al termine di Benevento-Brindisi 2-0. "Non c'è differenza se giochiamo prima o dopo rispetto alle avversarie dirette. Dobbiamo pensare a vincere sempre e ovunque. C'è da vincere quando si gioca prima. Se vedremo le altre vincere sarà uno stimolo di più. È una questione mentale da qui alla fine. I botta e riposta diranno la loro per quale squadra vuole rimanere aggrappata. Ci sono tante squadre, abbiamo dato la nostra risposta e pensiamo al prossimo turno. La qualità nel reparto avanzato? Innanzitutto voglio ringraziare il gruppo per come mi ha accolto. - ha aggiunto l'attaccante giallorosso - C'è competizione, significa che siamo in un club importante. Sono ambizioso ed è uno stimolo in più. Siamo tutti bravi e tocca a uno magari in un match, ad altri nelle sfide successive. C'è un bel clima, uno spirito positivo".