Benevento-Brindisi 2-0, Capellini: "Bella risposta. Ora testa al Crotone" Il commento del difensore giallorosso al termine del match vinto contro il Brindisi

"La partita è andata bene. Sto cercando il gol, ci arrivo vicino, ma la cosa importante era vincere, il resto non è importante". Così Riccardo Capellini si è espresso così ai microfoni di OttoChannel al termine di Benevento-Brindisi 2-0. "Abbiamo affrontato una squadra che si deve salvare. Loro sono venuti qui per stringere i denti dando l'anima, per bravura nostra non li abbiamo sottovalutati. Abbiamo dominato creando tanto, è stata una buonissima prova e vogliamo continuare così".

Il percorso nell'ultimo periodo: "C'è stato il cambio di passo, le cose sono cambiate e questo ci fa onore. Abbiamo dato una risposta alle avversarie. - ha aggiunto Capellini - Siamo lì a lottare e sappiamo l'obiettivo. Crotone? Sarà una gara difficile in uno stadio importante, ma siamo pronti e non vediamo l'ora. Affronteremo una squadra che ha calciatori importanti, ma dobbiamo pensare alla nostra prestazione". Lunedì 12 (ore 20.45) Il Benevento sarà ospite del Crotone allo "Scida" per la venticinquesima giornata.