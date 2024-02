Benevento, vittoria dell'under 17 con l'Arezzo L'under 15 cade all'Avellola contro la squadra toscana

Vittoria per la formazione under 17 del Benevento. La squadra allenata da Grande si è imposta all'Avellola con il risultato di 2-0, firmato dalle reti di Sasso e De Martino. Continua il buon momento di forma dei giallorossi che restano al secondo posto in classifica, con uno svantaggio di due punti rispetto all'Ancona.

Sconfitta, invece, per l'under 15 di Piscitelli. L'Arezzo si è imposto per 3-0 all'Avellola, con i giallorossi che restano al quinto posto in classifica: la distanza dalla zona play off è di tre lunghezze. Nella prossima giornata, le due compagini del Benevento saranno di scena sul campo della Recanatese.