Benevento, testa al Crotone dopo il successo col Brindisi La settimana di lavoro dei giallorossi in vista del big match dello Scida

Il Benevento si è ritrovato questa mattina all'Imbriani, dopo la vittoria conquistata ieri con il Brindisi. Ovviamente, coloro che sono scesi in campo al Vigorito hanno svolto un lavoro defaticante. Per domani è fissato un giorno di riposo, poi da mercoledì comincerà la settimana di preparazione per il big match del prossimo 12 febbraio, quando i giallorossi saranno di scena sul campo del Crotone. Stabilita la seduta a porte aperte, in programma per giovedì con inizio alle 14:45.

Dopo il match di Crotone, che come noto sarà il posticipo della 25a giornata, i giallorossi resteranno nel capoluogo calabrese e svolgeranno un allenamento nella mattinata del giorno seguente, per poi tornare nel Sannio a poche ore dal turno infrasettimanale che li vedrà ospitare, giovedì sera, il Cerignola al Vigorito.