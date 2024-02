Benevento, previsto un colloquio tra Auteri e Karic: i dettagli Presto sarà definita la situazione del centrocampista dopo al conclusione del mercato

Karic non era tra i convocati del match tra Benevento e Brindisi. Il centrocampista era tra i calciatori in uscita nel corso del mercato di riparazione, per volontà espressa direttamente alla società. Nelle ultime settimane ha lavorato ai margini del gruppo, in attesa che dal mercato arrivassero offerte concrete all'indirizzo di Marcello Carli. Nonostante qualche timido interessamento di Ascoli e Lecco, alla fine Karic è rimasto nel Sannio, forte del contratto che lo lega al Benevento fino al 2025.

Prossimamente è previsto un colloquio tra Auteri e Karic, come rivelato dallo stesso tecnico giallorosso nel corso della conferenza stampa di presentazione al match col Brindisi: "Karic aveva espresso il desiderio di andare via, quindi è stato messo un po' in disparte. Non ritenevo opportuno il giorno dopo di riprendere discorsi che non sarebbero stati giusti, soprattutto meritocratici. Parleremo la settimana prossima, per adesso non è convocato. Dovrà dirci se fa parte del nostro contesto, in modo da far parte di una competizione leale e naturale per il ruolo che occupa".

La presenza o meno di Karic nel corso degli allenamenti, così come nella lista dei convocati per la sfida col Crotone, definirà l'esito del confronto con Auteri. Al momento, comunque, il Benevento ha una certa abbondanza a centrocampo con la presenza dei vari Agazzi, Kubica, Nardi, Pinato, Simonetti e Talia.