Designato l'arbitro di Crotone-Benevento Scelto il fischietto che dirigerà il big match dello Scida

Sarà Valerio Crezzini di Siena a dirigere il match tra Crotone e Benevento, in programma lunedì prossimo con fischio d'inizio fissato alle ore 20:30. Il fischietto toscano non ha precedenti con la Strega ed è un quarto anno in Lega Pro, categoria nella quale ha diretto 42 incontri. Non è un arbitro "casalingo", considerato che lo score vede ben 17 exploit esterni contro le 14 vittorie delle squadre di casa. Sono 11, invece, i pareggi.

Allo Scida, Crezzini sarà coadiuvato dagli assistenti Pressato di Latina e Cravotta di Città di Castello., Il quarto ufficiale sarà Catanoso di Reggio Calabria.