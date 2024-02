Serie C, il Benevento scivola al quarto posto Cambia la classifica dopo la vittoria del Picerno nel recupero col Catania

Il recupero del match tra Picerno e Catania ha visto i lucani vincere di misura, grazie a una rete realizzata da Andrea Gallo. È un risultato che interessa anche al Benevento, considerato che la squadra di Longo si è piazzata al secondo posto in classifica, facendo scivolare i giallorossi dalla terza alla quarta piazza. La Juve Stabia, al contempo, vede diminuire di un punto il vantaggio sulla seconda. Le vespe godono di una certa distanza rispetto alle inseguitrici, ma dal secondo al settimo posto c'è una vera e propria bagarre, con sei squadre racchiuse in cinque punti. Sarà importante vincere gli scontri diretti per tentare di chiudere il più avanti possibile in campionato. Nella prossima giornata, la sfida da cerchiare in rosso è proprio quella tra Crotone e Benevento, in programma il 12 febbraio alle 20:30.