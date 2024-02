Benevento, i numeri premiano Auteri: ora un trittico insidioso I giallorossi da domani si prepareranno al match di lunedì col Crotone

È il momento di ricaricare le batterie per il Benevento. Col Brindisi è arrivata la quarta vittoria nelle ultime cinque partite, certificando il cambio di passo in seguito al ritorno di Gaetano Auteri sulla panchina giallorossa. La Strega è la squadra più in forma del campionato (insieme al Sorrento), ma adesso dovrà affrontare un trittico di gare molto complicato, alle quali sarà chiamata a fornire le giuste conferme. Si partirà lunedì prossimo col Crotone. Ciano e compagni torneranno in campo domani, per poi dare il via alla settimana di lavoro in vista di un match non affatto semplice, contro una squadra desiderosa di riscatto dopo i due punti conquistati negli ultimi 270 minuti. Sarà il primo atto di una settimana infuocata, visto che il Benevento tornerà in campo il giovedì col Cerignola e poi sarà di scena di domenica col Picerno. Nove punti in palio nel giro di pochi giorni, con in programma due big match di un certo peso. Insomma, sarà una settimana che potrà dire molto sulle ambizioni del Benevento di poter tentare un'ultima rincorsa verso il primato, o quantomeno consolidarsi tra il secondo e il terzo posto di una classifica che – esclusa la Juve Stabia – presenta una vera e propria bagarre al vertice. Le risposte positive ci sono, a partire da quei calciatori rivitalizzati dalla cura Auteri come Ciano e Ciciretti. Non di poco conto l'apporto qualitativo dei nuovi acquisti, con Lanini e Starita che si sono presi in poco tempo le redini dell'attacco, o di Nardi che il tecnico ha inserito subito tra i titolari con il Brindisi. Il centrocampista, nonostante il poco tempo a disposizione per entrare nei dettagliati meccanismi di Auteri, non si è mosso male, promettendo prestazioni sempre crescenti con il passare delle giornate.

Benevento, chi sono i diffidati?

Intanto, sarà importante tenere in considerazione anche il discorso relativo ai diffidati in vista del prossimo trittico di partite. Il giallo rimediato da Improta, il quarto stagionale, lo pone a rischio squalifica. In questa situazione ci sono anche Karic, Ferrante e Talia. A questi c'è da aggiungere Starita che col Monopoli è stato ammonito quattro volte. A prescindere dai cartellini, comunque, Auteri ha una rosa talmente ampia che non pone problemi di sorta. La forza dei cambi gli permette di gestire al meglio ogni possibile situazione, considerata la grande abbondanza in ogni reparto di cui dispone il tecnico giallorosso.