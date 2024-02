Benevento, da Simonelli ad Auteri: i migliori subentri dell'era Vigorito Quella del tecnico di Floridia è, al momento, tra le successioni più prolifiche degli ultimi anni

I tredici punti conquistati nelle prime cinque giornate da subentrato, rendono il ritorno di Auteri uno dei subentri più prolifici (fino a questo momento) dell'era Vigorito. Il tecnico di Floridia condivide questo dato con altri allenatori che sono stati chiamati in corso d'opera nel corso della quasi ventennale gestione dell'attuale gestione societaria. Di chi stiamo parlando?

Benevento, i migliori subentri

Il primo impatto di un certo peso lo fece registrare Simonelli. Il "professore" subentrò a Pileggi nella stagione 2006/2007 e nelle prime cinque giornate raccolse 13 punti (gli stessi di Auteri), grazie alle vittorie conquistate con Potenza, Nocerina, Celano e Catanzaro, oltre al pareggio maturato all'esordio in casa del Monopoli. Positivo anche il rendimento iniziale di Camplone che ottenne anch'esso 13 punti in 5 partite, per poi perdere gradulmente la bussola fino all'esonero e al successivo rientro di Acori, nella stagione 2009/2010. Da menzionare anche Guido Carboni che prese il posto di Ugolotti e vinse subito quattro gare consecutive con Catanzaro, Avellino, Carrarese e Gubbio, per poi andare a pareggiare in casa dell'Andria grazie a un gol nel finale realizzato da D'Anna. Al quinto posto di questa classifica c'è Carmelo Imbriani che, nell'annata 2011/2012, ottenne 12 punti nei primi 450 minuti di gestione.

Benevento, i peggiori subentri

Tra i subentri peggiori c'è quello di De Zerbi che in Serie A perse le prime cinque partite alla guida della Strega. Ovviamente si tratta di un dato che deve essere contestualizzato, considerato che il Benevento affrontò in maniera disastrosa la prima parte di quell'annata, per poi cercare di raddrizzare il tiro nel ritorno, grazie anche ai numerosi acquisti che arrivarono dal mercato. Quella squadra si fece apprezzare per il gioco e per lo spirito con il quale affrontò il girone di ritorno, con De Zerbi che poi spiccò il volo fino ad arrivare al Brighton, in Premier League. Un caso a parte merita anche la scorsa annata, con Cannavaro che conquistò tre punti nelle prime cinque partite. Stellone e Agostinelli, successivamente, ne ottennero 6 nello stesso numero di gare allenate. Un rendimento ottenuto anche da Ugolotti nella stagione 2012/2013.