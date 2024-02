Auteri gestisce Simonetti e Ciciretti, due cartucce pronte a esplodere I due calciatori del Benevento sono sempre subentrati con il tecnico e puntano alla titolarità

Se c'è un calciatore che gode della stima assoluta di Auteri, quello è Simonetti. Il centrocampista è stato più volte elogiato dal tecnico giallorosso nel corso delle varie conferenze stampa, mettendone in risalto le qualità tecniche e la grande duttilità che gli permettono di coprire qualsiasi ruolo del campo, dalla cintola in sù. Al momento, però, Simonetti non è mai sceso in campo dal primo minuto con Auteri, il quale l'ha inserito sempre in corso d'opera per dare una sferzata all'incontro. Simonetti ha dato il massimo ogni qual volta è stato inserito e rincorre una maglia da titolare che gli manca dallo scorso 8 ottobre, quando Andreoletti lo schierò in occasione della trasferta di Cerignola. La duttilità di Simonetti non rende la vita facile al tecnico nella collocazione del 3-4-3, mentre risulta più semplice inserirlo a partita in corso, in base all'andamento della stessa.

Un discorso simile riguarda Ciciretti. Anche lui, come Simonetti, è sempre subentrato nelle cinque partite con Auteri in panchina. L'attaccante capitolino ha anche messo a segno un gol in occasione del match con la Turris e mostra sempre più dei segnali di crescita, ogni qual volta entra in campo con una ulteriore settimana di lavoro sulle gambe. Insomma, i due giallorossi sono in rampa di lancio, pronti a mettere in difficoltà Auteri nelle scelte della formazione titolare. Al momento, il tecnico di Floridia ha mostrato di tenere in considerazione delle gerarchie ben precise, pur attingendo a piene mani dalla nutrita rosa messagli a disposizione. I calciatori più presenti sono Berra, Capellini e Pastina, così come Ciano, Agazzi e Improta. Sono scesi sempre in campo, inoltre, gli ultimi arrivati Starita, Lanini e Nardi, con quest'ultimo che ha esordito proprio in occasione del match con il Brindisi.