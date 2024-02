Benevento al lavoro verso il Crotone: si rivede Meccariello Il centrale difensivo mostra dei segnali di crescita. Assente solo Improta

Il Benevento ha svolto questo pomeriggio una seduta a porte aperte in vista del match di lunedì col Crotone. I tifosi presenti hanno avuto modo di rivedere Meccariello. Il centrale difensivo, infortunatosi nel corso della prima giornata con la Turris, ha cominciato a lavorare da pochi giorni col gruppo. Ovviamente il suo inserimento sarà graduale, ma mostra degli importanti segnali di crescita che lasciano ben sperare in vista di una prossima convocazione, ipotizzabile entro un mese. Ha lavorato a parte Ciano, il quale nei giorni scorsi ha saltato gli allenamenti a causa della febbre. Improta, invece, è stato fermato dall'influenza e non era presente sul manto erboso dell'Imbriani.

La seduta è terminata con una partitella a campo ridotto che ha visto sfidarsi due formazioni, contraddistinte dal colore della pettorina. Tra i rossi hanno figurato Capellini, Terranova e Pastina in difesa, con Simonetti, Pinato, Agazzi e Benedetti a centrocampo. In avanti si è visto il tridente formato da Ciciretti, Lanini e Starita. Tra i blu, invece, sono scesi in campo Rillo, Berra e Viscardi, con Carfora, Talia, Nardi e Masciangelo a centrocampo. Ferrante, Marotta e Bolsius hanno composto il pacchetto offensivo. Il Benevento proseguirà la preparazione nella giornata di domani, con un'altra seduta pomeridiana.