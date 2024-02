Serie C, il clou è tra Crotone e Benevento La 25a giornata sembra nascondere poche insidie per le altre grandi

(f.s.) Un anticipo domani, un posticipo lunedì. Poi 8 partite che si giocheranno di domenica dalle 14 alle 18,30. Questa 25a giornata di serie C verrebbe di annoverarla tra quelle di routine. Ma si può mai parlare di monotonia in un campionato che non vive mai un turno senza palpiti e senza che accada qualcosa di inatteso? Il clou, non fosse altro che per la vecchia regoletta di sommare i punti delle due contendenti, è proprio il posticipo tra Crotone e Benevento. Una partita che si staglia su tutte per storia, per blasone e, come abbiamo detto, per punti in graduatoria. 40 punti i pitagorici, 43 i sanniti.

Alle spalle, distanziata di poco, c'è Sorrento-Picerno, la sfida tra due delle squadre più continue del girone. I peninsulari sono a sette risultati utili di fila, i lucani a 5 dopo lo scivolone casalingo contro la Juve Stabia: il Picerno ha 45 punti, il Sorrento 36. Un bel banco di prova per i lucani, che giocano in trasferta, ma... a due passi da casa, considerando che i peninsulari di Maiuri disputano le loro partite casalinghe al Viviani di Potenza. Una partita che desta curiosità è quella del Veneziani tra Monopoli e Juve Stabia. I pugliesi sono reduci dalla sconfitta un tantino immeritata contro l'Avellino e vorranno rifarsi contro le vespe. Sulla base del gioco espresso contro la compagine di Pazienza, i monopolitani avrebbero le possibilità di imbrigliare la capolista, ma le risorse stabiesi sembrano davvero infinite. Di un certo spessore anche la sfida al Cibali tra Catania e Casertana. Gli etnei sembrano la squadra del “vorrei ma non posso”, sempre sul punto di spiccare il volo, ma puntualmente bocciati. In quanto alla formazione di Cangelosi, la flessione, soprattutto fisica, sembra evidente: senza la preparazione estiva i rossoblù stanno pagando il dazio al ripescaggio avvenuto in fretta e furia. Hanno bisogno anche di recuperare giocatori essenziali come Montalto.

Importanti per la classifica Avellino-Messina e Audace Cerignola-Taranto. Le sorti delle squadre meglio piazzate non sembrano assolutamente in pericolo.

IL PROGRAMMA DETTAGLIATO. Sabato 10 ore 20,45: Monterosi-Potenza. Domenica 11 ore 14: Brindisi-Latina, Giugliano-Francavilla, Monopoli-Juve Stabia. Domenica 11 ore 16,15: Avellino-Messina, Catania-Casertana. Domenica 11 ore 18,30: Cerignola-Taranto, Sorrento-Picerno, Turris-Foggia. Lunedì 12 ore 20,30: Crotone-Benevento

Nella foto Enzo Maiuri, tecnico del Sorrento