Sanremo ispira Auteri: quante coppie a disposizione per il tecnico del Benevento Un aspetto che lascia ben sperare in vista del prossimo trittico di partite

Nella serata delle coppie di Sanremo, il pensiero va anche al calcio. Sotto questo punto di vista, e dopo il mercato di riparazione, il Benevento presenta un'abbondanza da far invidia. Auteri ha almeno due calciatori per ruolo, ma in alcune circostanze tale situazione è acuita dalla presenza da un terzo elemento da poter scegliere. Se si prendono in considerazione i calciatori più utilizzati dal tecnico nelle prime cinque partite, è facile immaginre il classico "gioco delle coppie".

Auteri e l'abbondante gioco delle coppie

Il normale sostituto di Paleari è Manfredini, come tra l'altro accaduto in occasione del match con la Casertana. In difesa c'è Viscardi che potrebbe rilevare Berra, mentre per Capellini ci sarebbero almeno due sostituti naturali: Terranova e Meccariello. Un po' più complicato sostituire Pastina, in quanto non ci sono difensori mancini in rosa, ma in quella posizione ha agito Berra nel periodo di "allontanamento", così come potrebbe farlo lo stesso Viscardi. A centrocampo c'è l'imbarazzo della scelta: Simonetti è il "tuttocampista" e potrebbe essere il ricambio perfetto per Improta, ma anche dei centrocampisti centrali o degli attaccanti. I ricambi di Nardi e Agazzi potrebbero essere Talia e Pinato (e viceversa), con Karic e Kubica "jolly". Sulla corsia mancina, si giocano il posto Masciangelo e Benedetti. Grande abbondanza anche in avanti: sulla destra ci sono Ciano e Ciciretti, mentre sul versante opposto Starita, Marotta e Bolsius. Lanini e Ferrante, invece, si contendono la maglia per ricoprire il ruolo di punta centrale. Insomma, c'è davvero l'imbarazzo della scelta per Auteri ed è un aspetto sicuramente su cui poter fare affidamento soprattutto nel prossimo trittico di sfide con Crotone, Cerignola e Picerno.