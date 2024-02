Benevento, Paleari e l'aneddoto su Vigorito: "Ci disse una cosa..." Le parole dell'estremo difensore giallorosso: "Con Auteri i risultati si vedono"

Intervenuto nel corso di Focus Serie C, Alberto Paleari ha parlato così del Benevento: "Questo mese di febbraio non sarà scontato. Affronteremo degli avversari tosti, anche il Sorreno è in forma. Lunedì andremo a Crotone con tanta voglia di fare bene. Questo campionato riserva sempre tante insidie, ci sono squadre che sembrano meno porti e poi ti mettono in grande difficoltà".

Paleari ha poi proseguito: "Vigorito ci ha parlato la scorsa estate, dopo la retrocessione. Le sue parole hanno inciso molto sulle nostre scelte di rimanere a Benevento. Con lui mi sono sempre trovato bene, ci tenevo tanto a dare la mia riconoscenza per provare a fare un ottimo campionato. Sicuramente all'inizio non è stato facile preparare il ritiro per Andreoletti. Tanti sono andati via, anche per Auteri la gestione di Tello è stata complicata. Il mister sta cercando di farci correre tanti, a buttare il cuore oltre l'ostacolo. I risultati stanno pagando. È importante anche la conoscenza che Auteri ha di Ciciretti e Marotta, sa come sfruttarli. Amato quando entra spacca la partita, ci dà tanta qualità in avanti. Se ne vedono pochi di calciatori così".

"La classifica? Spesso diciamo che non la guardiamo, ma è falso. Al momento la situazione è chiara, la Juve Stabia ha un passo diverso. Noi qualche passo falso lo abbiamo fatto, questo è innegabile".