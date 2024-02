Il Benevento allo Scida, quanti dubbi per Auteri Dovrà verificare fino in ultimo le condizioni di Improta e Ciano e tener conto del tour de force

(f.s.) Prima che un allenatore faccia le sua scelte, si provano a cogliere i motivi che porteranno ad esse. Questa volta facciamo il giochino inverso: vediamo cioè quali possono essere le ragioni per cui invece certe scelte non saranno fatte.

Partiamo dalla difesa. La crescita di condizione di Terranova è sotto gli occhi di tutti e per certi versi sembrerebbe scontato che al centro del reparto tocchi finalmente a lui. Ma Auteri difficilmente modificherà gli equilibri di un reparto su cui sta lavorando da un po'. Già la settimana scorsa a precisa domanda rispose che non c'erano ragioni per cambiare. Capellini è un ottimo elemento e gli dà le garanzie necessarie sia in fase di non possesso che in quella di impostazione.

Riferendosi agli esterni, Auteri ha spesso sottolineato che qualche altro giocatore è pronto all'esordio nell'undici titolare. La corsia di destra sembra assegnata in partenza, ma poiché Improta ha sofferto in settimana per una noiosa forma influenzale, appare più che probabile che il posto del tuttocampista flegreo sia impiegato dal “settepolmoni” Simonetti.

Stesso ragionamento ad esclusione si può fare per l'esterno alto. Camillo Ciano finora è stato il titolare del ruolo di esterno alto a destra. L'ex frusinate ha però anch'esso avuto l'influenza in settimana e allora potrebbe anche finalmente scoccare il momento di Amato Ciciretti. Su questa scelta però c'è da pensarci molto. Don Gaetano dice insindacabilmente che lui non sceglie i migliori, ma quelli che ha visto meglio in settimana negli allenamenti. Verò è però che se una delle sue vecchie scelte si è fermato per un problema e che ha superato senza problemi negli ultimi giorni, il più delle volte la scelta sarà conservativa.

Questa settimana c'è un altro argomento su cui ragionare: le tre partite da giocare in sei giorni. Pur bandendo dal suo vocabolario la parola turn over, viene da sè che qualche avvicendamento sarà inevitabile. Magari affidando alla continuità la trasferta dello Scida, ma affidandosi a qualche novità già dalla partita in casa di giovedì contro il Cerignola.