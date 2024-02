Allo Scida l'attacco più prolifico contro una delle difesa meno battute Sfida dal pronostico incerto: l'aspetto più interessante è la tenuta difensiva della strega

(fras) Indovinare il pronostico di Crotone-Benevento è come azzeccare sei numeri al Superenalotto. Neanche i quotisti più esperti si sono sbilanciati: la Snai paga 2,45 la vittoria del Crotone e appena qualcosa in più (2,70) quella del Benevento. Il pareggio è invece quotato a 3.

Si capisce che c'è ben poco da fare previsioni. Solo il campo dirimerà la questione di questa partita che nei suoi 76 anni di storia ha regalato di tutto, rimonte incredibile, finali play off e persino una vittoria a tavolino per il Benevento (23 ottobre '77, aggressione allo Scida per Borghese e Vecchiè, risultato del campo ribaltato dal giudice sportivo). Altri tempi, oggi la responsabilità oggettiva non esiste più.

Allora per capirne di più non resta che affidarci ai numeri. E confrontarli. Il Crotone allo Scida ha conquistato 22 punti, frutto di 6 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte. I 4 pari sono stati conquistati da Cerignola, Messina, Juve Stabia e Francavilla. A fare bottino pieno in Calabria sono state invece proprio due campane: la Turris (3-2) alla 2a giornata e l'Avellino (1-0) alla 19a. Tra le mura amiche la vittima più illustre dei pitagorici è stato il Picerno, battuto per 2-1. Poi i calabresi hanno battuto Sorrento. Foggia, Monterosi, Potenza e Catania. Per concludere il discorso casalingo dei calabresi annotiamo le 20 reti segnate (su 40 totali, attacco più prolifico della C). In casa gli uomini di Zauli hanno subito 14 gol (in trasferta solo uno in più: 15).

La sfida che i numeri indicano più interessante delle altre è proprio quella dell'attacco più forte della Lega Pro contro una delle difese meno perforate. Già, perchè il Benevento, a dispetto di un cammino non sempre spedito in trasferta, ha la terza migliore difesa del campionato. Fuori casa la squadra che ha subito di meno è l'Avellino (5), poi c'è la Juve Stabia (9), terze a pari merito Benevento e Catania, entrambe a quota 10.

Uno dei temi più interessanti potrebbe essere proprio la sfida dei vari Tumminiello, Gomez e Tribuzi contro Berra, Capellini e Pastina. Chi la spunterà?