Benevento-Cerignola, dirige Calzavara "Quarto anno" ha già arbitrato il Benevento contro il Francavilla al Vigorito

Si chiama Andrea Calzavara ed è della sezione di Varese. Giovedì sera dirigerà Benevento-Cerignola. Il fischietto lombardo ha già diretto quest'anno sia i giallorossi che gli ofantini. Ha fischiato Benevento-Virtus Francavilla, vinta dai sanniti grazie ad un gol di Ferrante. In quella partita Calzavara espulse Capellini all'89' per doppia ammonizione. In questa stagione l'arbitro varesino ha diretto anche il Cerignola nella sfida al Monterisi contro la Juve Stabia (0-0). Quarto anno, 45 partite dirette in C con 23 vittorie delle squadre di casa, 9 vittorie esterne e 13 pareggi. 9 i rigori concessi, 18 le espulsioni.