Benevento subito in campo: Auteri valuta le scelte Nelle file del Cerignola due ex: il tecnico Ivan Tisci e il centrocampista Raffaele Bianco

(fras) Benevento-Cerignola non è un inedito in ambito calcistico, ma per trovare l'ultima sfida sul campo sannita bisogna risalire all'8 dicembre del 93, l'anno in cui la strega targata Boccolini risalì finalmente tra i professionisti dall'Interregionale. Quel giorno finì 5 a 0 per i giallorossi con firme importanti: primo gol di Amelio Puce, seguito dalla doppietta di Nicola D'Ottavio, poi Ferruccio Mariani e Silvio Paolucci. Sono passati 31 anni e tanta acqua sotto i ponti e il Vigorito è pronto a rivivere quella sfida che gli annali registrano come la dodicesima tra le due squadre (finora 4 vittorie a testa e tre pareggi, la prima volta addirittura il 22 settembre del 35 con vittoria giallorossa per 2 a 1).

Turno infrasettimanale con tutti gli ostacoli che comporta. Il Cerignola ha giocato domenica, il Benevento lunedì. Lo stesso Ivan Tisci, tecnico dei pugliesi ed ex collaboratore di Christian Bucchi nella stagione beneventana (2018-19) non ha potuto che sottolinearlo: “Negli incontri ravicinati, 24 ore di riposo in più possono essere un bel vantaggio”. Poi ha anche aggiunto: “Conosciamo bene il valore dell'organico giallorosso, noi dobbiamo non perdere il nostro atteggiamento, quello che abbiamo avuto anche contro il Taranto. Se giochiamo così sarà dura per tutti”.

Tisci non sarà l'unico ex della sfida di domani sera. Tra le fila biancazzurre c'è anche Raffaele Bianco, 37 anni, una stagione nelle fila giallorosse, quella del 2010-11 culminata con il play off perso contro la Juve Stabia (ma domenica non era tra i convocati).

Il Benevento tornerà in campo questo pomeriggio all'Antistadio alle 14,45. Auteri si renderà conto della capacità di recupero dei suoi e comincerà a delineare le prime scelte per la sfida di domani sera. Stasera la squadra andrà già in ritiro a Venticano, domani mattina svolgerà la seduta di rifinitura. Giusto che il tecnico si prenda tutto il tempo necessario per fare le sue scelte: “Questa rosa ha tanti giocatori di eguale livello. Sono certo di presentare una versione ancora migliore del Benevento”, ha detto don Gaetano dopo la partita di Crotone.