Benevento, Auteri convoca Talia. Karic ancora fuori Previsti avvicendamenti in ogni reparto: in rampa di (ri)lancio Ciano, Improta, Capellini, Agazzi

(f.s.) Gaetano Auteri ha già diramato la lista dei convocati per la partita di domani sera contro il Cerignola. La squadra giallorossa si è allenata regolarmente nel pomeriggio all'Antistadio Imbriani, dopo la seduta Auteri ha reso nota la lista dei giocatori che prenderanno parte alla “missione Cerignola”. Nessuna sorpresa: mancano Karic, che dovrà recuperare prima mentalmente e poi nel fisico, oltre al lungo degente Meccariello (che ha comunque ripreso quasi regolarmente ad allenarsi). Assente anche Nunziante impegnato nella Nazionale Under 17. Come avevamo anticipato, della lista fa parte anche Angelo Talia che in mattinata si è sottoposto ad ecografia per il fastidio accusato nel finale a Crotone, ma da cui non è emerso alcunchè di patologico. Domani mattina alle 10,30 è prevista una seduta di rifinitura, in serata alle 20,45 la partita con la squadra di Ivan Tisci. Difficile abbozzare una formazione tipo, anche se è scontato che Auteri cambierà qualcosa in vista anche della terza sfida in sei giorni in programma domenica a Picerno. In rampa di lancio ci sono Ciano, Improta, Capellini, Agazzi e Ferrante. Alcuni avvicendamenti sono necessari visti il dispendio di energie che comportano impegni così ravvicinati

Ecco la lista dei convocati di Auteri per la gara di domani sera col Cerignola.

PORTIERI

22 Giangregorio Matteo, 12 Manfredini Nicolo’, 24 Paleari Alberto

DIFENSORI

3 Benedetti Amedeo, 20 Berra Filippo, 96 Capellini Riccardo, 5 Masciangelo Edoardo, 58 Pastina Christian, 23 Rillo Francesco, 28 Terranova Emanuele, 25 Viscardi Angelo

CENTROCAMPISTI

21 Agazzi Davide, 16 Improta Riccardo, 8 Kubica Krzysztof, 31 Nardi Filippo, 14 Pinato Marco, 18 Simonetti Pier Luigi, 38 Talia Angelo

ATTACCANTI

98 Bolsius Don, 30 Carfora Lorenzo, 10 Ciano Camillo, 99 Ciciretti Amato, 11 Ferrante Alexis, 90 Lanini Eric, 9 Marotta Alessandro, 27 Starita Ernesto

Nella foto in alto Filippo Nardi