Serie C, frenate di Juve Stabia e Avellino Le due campane fermate sul pari da Brindisi e Potenza

Che questo campionato sia ancora tutto da giocare è un pensiero difficile da mandar giù per tutti. Intanto però Juve Stabia e Avellino si sono fatte bloccare sul pari da due avversari non certo trascendentali. Le vespe non sono riuscite ad aver ragione del bunker del Brindisi e la partita del Menti è terminata con uno zero a zero tanto deludente quanto sorprendente. I pugliesi sono fanalino di coda del campionato e nelle ultime cinque partite avevano conquistato appena due pareggi, perdendo le altre tre partite. Ovvio che la Juve Stabia rimanga saldamente in vetta, e ce ne vuole per scorgere negli occhi dei ragazzi di Pagliuca un momento di flessione. Vedremo cosa accadrà nelle prossime gare, considerando che domenica alle 20,45 saranno di scena al Cibali di Catania, che se vuole ancora avere chances di acciuffare i play off non può continuare a perdere. La società etnea dopo Sturaro (che non giocherà contro le vespe perchè squalificato) si è assicurata l'ex bresciano Ndoj, un colpo sicuramente non da serie C, un centrocampista da 127 presenze in B (tra Brescia e Cosenza) e 18 in A (sempre col Brescia) che a 27 anni ha deciso di ricominciare lì dove l'anagrafe gli segnala la nascita (ma l'origine è albanese nella cui nazionale conta 6 presenze).

L'altra partita della serata si è giocata al Viviani di Potenza: tra i lucani e l'Avellino è finita 2-2. Erano passati per primi in vantaggio i rossoblù dopo appena 3' con Candellori. La squadra di Marchionni ha tenuto bene finchè ha avuto in campo Pasquale Schiattarella. Quando l'ex beneventano è uscito, l'Avellino ha preso il sopravvento ribaltando la contesa prima con D'Ausilio e poi con Rigione. Il Potenza non si è arreso ed ha cercato con coraggio la rete del pareggio che è arrivata all'ultimo minuto grazie ad una punizione velenosa di Saporiti che ha ingannato Ghidotti.

Della frenata di Juve Stabia ed Avellino possono approfittarne domani il Benevento che riceve il Cerignola e lo stesso Picerno che al Curcio riceve il Crotone. Anche se ce ne vuole per dire che il campionato sia riaperto, almeno questi pareggi mettono un po' di pepe a questo scorcio di campionato.