Benevento-Cerignola 1-1, Nardi: "Peccato per i due punti persi" Le dichiarazioni del centrocampista giallorosso

Ecco le dichiarazioni di Filippo Nardi al termine del match tra Benevento e Cerignola: "È stato un peccato lasciare due punti. Il Cerignola è un'ottima squadra, dovevamo essere più attenti in certe situazioni. Non ci siamo fatti influenzare dai risultati delle altre. Dovevamo sfruttare meglio qualche occasione in più, ora non dobbiamo dare colpe a nessuno. Ovviamente contro il Picerno dobbiamo essere più cinici, anche perché il gol può arrivare da tutte le parti".

"Dal punto di vista dell'atteggiamento abbiamo dato tutto. Stiamo remando tutti nella stessa direzione che è quella di vincere tutte le partite. A volte dobbiamo dare meriti anche agli avversari".