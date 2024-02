Benevento-Cerignola 1-1, Tisci: "Pareggio importante, complimenti ai ragazzi" Il commento del tecnico dei pugliesi nel post gara

"Grazie per i complimenti, fanno piacere. Le partite sono sempre meno, quindi è importante fare più punti possibili. Sapevamo le difficoltà dell'incontro, i ragazzi hanno risposto bene perché si sono fatti trovare pronti. Mi porto a casa un pareggio importante, adesso recupereremo le forze per domenica". Queste le parole di Ivan Tisci al termine del match tra Benevento e Cerignola, terminato in parità sul manto erboso del Vigorito.

Tisci ha poi proseguito: "Siamo una squadra che gioca sempre a viso aperto e con grande voglia di ottenere qualcosa di importante. Spesso si viene giudicati dai risultati, ma quando vengono le prestazioni l'allenatore deve essere soddisfatto. Avrei preferito avere qualche punto in più perché l'avremmo meritati. Cercheremo di fare il possibile da qui alla fine".

"La Juve Stabia merita il primo posto. Continuo a dire che Avellino, Benevento e Crotone che sono tre squadre che potrebbero dare filo da torcere a quelle due lì davanti. Se non dovessero raggiungere il primo posto, saranno favorite per la lotta nei play off. Noi pensiamo a consolidare la posizione negli spareggi".