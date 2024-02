Benevento-Cerignola 1-1, Marotta: "Lavoreremo per una grande gara a Picerno" Le dichiarazioni dell'attaccante giallorosso dopo il pari rimediato al Vigorito

Nel post gara di Benevento-Cerignola ha parlato Alessandro Marotta. Ecco le sue parole: "È un passo indietro, lo sappiamo. La partita di Crotone ci ha tolto delle energie, ma al di là di questo le partite vanno giocate. I risultati delle altre sono inaspettati perché il ritorno è tutto un altro campionato. Noi potevamo fare meglio, lavoreremo per cercare di fare una grande partita a Picerno".

"La Juve Stabia sta facendo un campionato strepitoso ed è prima con merito. Una squadra che rincorre come noi non può sbagliare. Credo che stiamo facendo un grande cammino da quando è arrivato il mister. Stiamo proponendo sotto la forma del gioco cose positive. C'è rammarico per la mancata vittoria, soprattutto eravamo in vantaggio fino all'ottantesimo. Il pari è stato giusto. Il primo tempo lo abbiamo fatto bene, mentre è stato negativa la ripresa. Il cammino che stiamo facendo è positivo, dobbiamo continuare su questa strada".

"Io vi chiedo di non guardare la Juve Stabia, ma solo noi stessi. Abbiamo fatto degli errori che ci hanno portato ad avere questo gap importante. Non è facile vincere tutte le partite perché gli avversari sono quadrati. Bisogna rimanere positivi. Stiamo facendo bene".

"Rincorrere è assolutamente dispendioso, soprattutto a livello mentale. Non puoi sbagliare, ogni partita che pareggi sembra una sconfitta ma non lo è. Io ho più rimpianti per quella di Crotone. Stasera il pareggio è giusto, mentre allo Scida abbiamo dominato e potevamo fare meglio. Proveremo a vincerle tutte, poi quello che sarà sarà".