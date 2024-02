Arbitri: un "quinto anno" per Picerno-Benevento Si tratta di Filippo Giaccaglia della sezione di Jesi, docente di Educazione fisica

Designato l'arbitro per Picerno-Benevento. Si tratta del “quinto anno” Filippo Giaccaglia della sezione di Jesi. Nato a Moie un centro in provincia di Ancona a 10 chilometri da Jesi, il 15 agosto del 1986 (38 anni, dunque), è professore di Educazione Fisica all'Ipsia di Jesi. Per lui 60 partite tra i professionisti, con 28 vittorie interne, 14 pareggi e 18 successi esterni. 20 i rigori concessi, 13 le espulsioni comminate. Quest'anno nel girone meridionale ha diretto Brindisi-Casertana 1-4, Juve Stabia-Latina 1-0, Sorrento-Taranto 1-0, Monopoli-Crotone 0-3, Avellino-Sorrento 0-1. Non ha mai diretto finora il Benevento.

Al Curcio sarà coadiuvato da Alessandro Antonio Boggiani di Monza e da Michele Colavito di Bari. Quarto ufficiale Simone Gauzolino di Torino.