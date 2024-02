Picerno la "piccola" grande della C La squadra di Longo è saldamente al secondo posto e domenica aspetta il Benevento

Picerno è un piccolo centro della Lucania a 20 chilometri da Potenza e posto a 720 metri sul livello del mare. Conta 5.612 abitanti, ma in serie C c'è un centro ancora più piccolo, Monterosi (4.756 anine). A dispetto delle dimensioni del paese, la squadra è autenticamente una “big” di questo campionato. Secondo posto in graduatoria a sei lunghezze dalla capolista Juve Stabia e aspirazioni intatte di poter scrivere una storia incredibile per un centro così piccolo.

La squadra affidata ad Emilio Longo ha perso solo 3 volte in questo campionato e specificamente una sola volta nel suo piccolo fortino, che ha il nome del suo presidente (in vita) Donato Curcio. In Lucania il Picerno ha ottenuto 26 punti, frutto di 7 vittorie, 5 pareggi e una sola sconfitta. Neanche a dirlo, l'unica squadra in grado di espugnare il “Curcio” è stata proprio la Juve Stabia (2-0). Ma nel piccolo campo costruito dal suo numero uno, il Picerno ha fatto vittime illustri: Avellino, Foggia, Catania, Giugliano, Potenza, Francavilla e Turris. Un pari l'hanno strappato Taranto, Sorrento, Messina, Casertana e Crotone. Sarebbe anche superfluo ricordare che il Picerno ha nelle sue file il capocannoniere del campionato, Jacopo Murano, che ha segnato finora ben 17 gol.

Conoscendo le dimensioni ridotte del campo Curcio, verrebbe subito da pensare che il Picerno abbia costruito le sue fortune lì. In parte è vero, ma la differenza tra partite casalinghe e in trasferta è veramente esiguo. Se in casa ha conquistato finora 26 punti in 13 partite, i lucani ne hanno colti 23 in trasferta sullo stesso numero di gare (6 vittorie, 5 pareggi, 2 sconfitte).

Il tecnico Emilio Longo, salernitano, classe 73, dopo una vita tra i dilettanti è da due stagioni alla guida del fenomeno Picerno. L'anno scorso condotto ai play off, quest'anno con dichiarate ambizioni da primato. Domenica attende a piè fermo quella che lui indica tra le favorite del campionato, il Benevento. Mercoledì contro il Crotone si è concesso un minimo di turn over, risparmiando Maiorino (che aveva problematiche muscolari), Pagliai e Allegretto, che dovrebbero far parte della squadra che affronterà i giallorossi. Rimane out l'argentino De Ciancio, mentre bisogna verificare le condizioni di Esposito.