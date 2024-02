Benevento, 26 convocati: c'è anche Capellini Il difensore ha svolto solo differenziato al Meomartini per un problema al quadricipite

Auteri ha diramato la lista dei convocati dopo la rifinutura al Meomartini. C'è Capellini che aveva accusato un problema al qiadricipite e aveva svolto solo differenziato, non c'è invece Karic, che pure ha partecipato alla rifinitura, ma che non viene ancora considerato parte integrante del gruppo. L'altro assente è Meccariello che sta recuperando dall'intervento al crociato. Tra i portieri rientra il giovane Nunziante dopo la partecipazione all'amichevole contro la Francia della Nazionale Under 17.

Ecco la lista dei convocati per Picerno.

PORTIERI

12 Manfredini Nicolò, 1 Nunziante Alessandro, 24 Paleari Alberto

DIFENSORI

3 Benedetti Amedeo, 20 Berra Filippo, 96 Capellini Riccardo, 5 Masciangelo Edoardo, 58 Pastina Christian, 23 Rillo Francesco, 28 Terranova Emanuele, 25 Viscardi Angelo

CENTROCAMPISTI

21 Agazzi Davide,16 Improta Riccardo, 8 Kubica Krzysztof, 31 Nardi Filippo,14 Pinato Marco,18 Simonetti Pier Luigi, 38 Talia Angelo

ATTACCANTI

98 Bolsius Don, 30 Carfora Lorenzo,10 Ciano Camillo ,99 Ciciretti Amato,11 Ferrante Alexis,90 Lanini Eric, 9 Marotta Alessandro, 27 Starita Ernesto