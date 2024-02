Serie C, un'altra giornata batticuore Sfide di alta classifica tra domani e lunedì. E la capolista gioca al Cibali

(f.s.) Giornata delle più interessanti questa 27a di serie C. Giornata di scontri diretti in chiave alta classifica: domani ci saranno Picerno (49)-Benevento (45) e Crotone (42)-Taranto (45), come dire seconda contro una delle terze e settima contro un'altra delle terze. Senza contare che a fine serata c'è anche un Catania (31)-Juve Stabia (55) che è tutto un programma. Le vespe sono sempre lanciatissime verso la B, ma avranno una batteria di avversari che “guferanno” senza ritegno affinché gli etnei di Lucarelli regalino l'impresa. Il Catania è in un momento difficile e contro le indicazioni del tecnico, la società ha mandato tutti in ritiro a Belpasso. Intanto domani è pronto ad esordire un altro degli ultimi arrivati, un altro pezzo da novanta, Emanuele Ndoj, l'albanese ex Brescia nativo proprio di Catania. Uno che ha giocato sinora solo in A e in B e che è un esordiente in C.

Se non bastassero tutte queste sfide al cardiopalma, si chiude lunedì con uno di quei derby che valgono mezza stagione, Avellino (45)-Casertana (44). Sfida ad alta tensione soprattutto per gli irpini, che in casa non vincono dal lontano 25 ottobre, quando sconfissero per 1 a 0 (in pieno recupero), il Cerignola. Da quella sera i “lupi” hanno giocato altre sette partite al Partenio, ottenendo la miseria di 4 punti (4 pareggi) conditi da tre sconfitte (Giugliano, Sorrento e Messina). Si capisce che sarà un derby che potrà dire tanto in chiave futura per entrambe le formazioni.