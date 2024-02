Auteri soddisfatto: "Abbiamo vinto con merito" "Non mi piace parlare di classifica, abbiamo appena iniziato un percorso di lavoro"

Mantiene il suo solito aplomb Gaetano Auteri, anche dopo una vittoria da urlo al Donato Curcio di Picerno: “Abbiamo fatto una buona gara – dice - anche nel primo tempo. Al di là dell'impatto iniziale quando ci sono stati 4-5 angoli consecutivi e sembrava che il Picerno ci stesse chiudendo: non era così. Però nel primo tempo siamo mancati in alcuni dettagli, ma pure nel primo tempo la partita è stata equilibrata. Nella ripresa abbiamo sistemato alcune cose, chi è entrato l'ha fatto bene. C'è stata maggiore compattezza, abbiamo aggredito e creato tanto contro una squadra forte per contenuti tattici e tecnici. Alla fine abbiamo vinto con merito”.

I cambi si sono rivelati vincenti... “A volte i cambi possono essere positivi, non per questo si è maghi. L'atteggiamento della squadra, a parte giovedì, sta crescendo e può crescere ancora. Lo ha fatto contro una squadra forte e questa è una vittoria importante ottenuta con merito e non figlia di fatti estemporanei.

Può essere un segnale al campionato... “A me non piace affrontare questi argomenti. E' un percorso di lavoro che abbiamo iniziato ora. Mi piace sottolineare l'atteggiamento, la squadra corta: proclami di classifica non ne facciamo, viviamo alla giornata. Ora ci aspetta una settimana di lavoro e su quello ci dobbiamo concentrare”

Sono stati sovvertiti anche alcuni aspetti rispetto a giovedì... “La partita di giovedì è stata un incidente di percorso in questa nostra crescita di prestazioni. Però l'atteggiamento di squadra è stata come quello di oggi. C'è mancata un po' di qualità... Andiamo avanti, sono abituato a commentare le partite attraverso le prestazioni. Stasera migliore di quella di giovedì, vittoria legittimata”.