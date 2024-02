Benevento e il "giallo" Pinato in distinta: il chiarimento Tifosi preoccupati, ma c'è una spiegazione chiara che lascia dormire sonni tranquilli

Molti tifosi hanno mostrato preoccupazione dopo il triplice fischio del match tra Picerno e Benevento. Il motivo è presto detto: sulla distinta data dal club rossoblù ai giornalisti non era presente Marco Pinato. Il documento ha fatto discutere, anche perché il centrocampista è stato inserito nel secondo tempo da Auteri e si è guadagnato anche il calcio di rigore trasformato da Ciciretti. "Avremo la partita persa a tavolino?", è la domanda più frequente da parte dei sostenitori più attenti sui social, ma è una preoccupazione che non ha motivo di esistere e ne spieghiamo il motivo.

Perché Pinato non era in distinta?

Pinato non era in distinta per un semplice errore, seppur grossolano, commesso dal Picerno. Gli addetti del club rossoblù non hanno inserito il calciatore sul foglio consegnato ai giornalisti. Ovviamente, ciò che fa fede è il documento che il Benevento Calcio ha consegnato all'arbitro, dove Pinato è regolarmente in elenco. Un'altra fonte di preoccupazione è stata la gestione degli slot, ma qui a trarre in inganno è stato il telecronista di Sky che al 12' del secondo tempo si era perso l'ingresso in campo dello stesso Pinato, annunciandolo circa dieci minuti dopo e innescando il dubbio sul possibile slot in più operato dal Benevento, considerati i successivi inserimenti di Ferrante e Improta. Insomma, nulla di sbagliato da parte del club giallorosso che si gode la vittoria e pensa già al match di lunedì in programma al Vigorito contro il Sorrento.