Benevento, due giorni di riposo: si riprende mercoledì Stop legittimo dopo le 3 partite in 6 giorni e in vista del "solito" posticipo di lunedì 26

Tutto si può dire tranne che non se lo siano meritato. Per i giallorossi reduci dalla bella vittoria di Picerno ora ci sono due giorni di riposo. Il programma di lavoro in vista della sfida col Sorrento di lunedì 26 riprenderà mercoledì pomeriggio all'Antistadio Imbriani, appuntamento per le 14,45. Un riposo legittimo dopo il tour de force delle tre partite in sei giorni e la possibilità di pfeparare senza fretta la sfida coi peninsulati dell'ex Maiuri, posta come d'abitudine lunedì sera. Dopo la ripresa programmata per meroledì, le giornate torneranno ad essere serrate. Seduta doppia giovedì (10 di mattina, 15 nel pomeriggio), pomeridiana venerdì 23, mattutina (ore 10,45) sabato 24. Così come domenica, che vedrà sempre un allenamento mattutino prima della partenza nel pomeriggio per l'Hotel Europa Villa Il Sogno di Venticano.

Per finire rifinitura allo stadio Vigorito lunedì mattina (10) prima della sfida in programma alle 20,45.