Il Crotone dà il benservito a Zauli Al quarto pareggio di fila (contro il Taranto), la società ha deciso di non aspettare più

La società ha cambiato strada all'ultimo mercato di gennaio, tornando a preferire giocatori di provata esperienza. Il Crotone si aspettava di più subito da Lamberto Zauli, che aveva spiegato le scelte proprio con l'esigenza di non poter aspettare: “Abbiamo cambiato tanto, ma avendo preso tutti giocatori esperi mi aspetto che si integrino velocemente nella squadra”. Il Crotone però dopo una partenza sparata nel girone di ritorno si è improvvisamente fermato: quello conro il Taranto è stato il quarto pareggio consecutivo. Per altro riacciuffato per il rotto della cuffia e grazie ad un rigore contestato a fatto ripetere dall'arbitro. Insomma la società ha creduto di non poter attendere ancora ed ha esonerato Lamberto Zauli. Singolare che l'ex tecnico della Juventus sia stato esonerato per la seconda volta in questo campionato, solo che la prima volta fu letteralmente salvato dai suoi giocatori. Questa volta invece non si torna indietro. Al posto di Zauli arriva Silvio Baldini, ex allenatore del Palermo. Manca solo l'ufficialità.