Benevento, Auteri a Ottogol: segui la diretta, LIVE Le parole del tecnico dopo il colpaccio di Picerno ai microfoni di Ottochannel

Gaetano Auteri è l'ospite esclusivo di Ottogol. Queste le dichiarazioni del tecnico giallorosso nel corso della trasmissione dedicata al Benevento Calcio:

"A Picerno è stato un passo in avanti. Col Cerignola non abbiamo fatto una buona partita, siamo andati in confusione da soli. Ciò che si perde non torna, è inutile parlare con i se e con i ma. Non mi rammarico della partita che potevamo vincere a Crotone perché lì abbiamo acquisito meriti. Forse i cambi, tanti, hanno condizionato la prestazione col Cerignola. Io devo farlo. Non ho mai amato fare gerarchie, ma quando inizi con un gruppo ho sempre coinvolto tutti. Ci sono momenti in cui si analizzano coloro che sono più adatti in certi momenti, si tirano delle somme che non sono mai definitive. Se non avessi fatto questo, avrei perso tanti calciatori perché non si sarebbero sentiti importanti. Abbiamo dato importanza a calciatori che hanno fatto bene come Pinato o Terranova. Le sensazioni che avevo prima del Cerignola erano positive. Tutti coloro che sono scesi in campo mi avevano dato ampie garanzie. Il volto del Benevento è quello di una squadra che è cresciuta nelle ultime otto partite e che continuerà a crescere".