Posticipi serie C: all'Avellino derby e terzo posto Battuta una Casertana che denota nella ripresa scarsa condizione fisica

Sulla terza piazza del campionato arriva anche l'Avellino che si prende il derby con la Casertana tornando al successo casalingo dopo una lunga serie di insuccessi che durava dal mese di ottobre. Gli irpini sono partiti a razzo con i gol di Patierno e D'Ausilio, facendo pensare ad una passeggiata. La Casertana imvece ha reagito con orgoglio e con le sue trame ed ha messo alle corde i ragazzi di Pazienza. Prima il rigore di Curcio che ha accorciato le distanze, poi due super-parate di Ghidotti che ha riscattato la prestazione non brillante di Potenza. Nella ripresa la Casertana ha pagato una condizione fisica che sta scadendo via via e non è riuscita quasi mai a rendersi pericolosa dalle parti di Ghidotti.

Il Sorrento che sarà il prossimo avversario del Benevento ha vinto la sua partita col Francavilla grazie ad una rete di Martigago, che 5' dopo aver regalato la gioia ai suoi compagni si fa sventolare il rosso diretto e termina la partita in anticipo.

Nel derby pugliese al Manuzzi il Foggia ha avuto ragione di un Brindisi sempre più fanalino di coda (2-0), mentre la Turris ha prevalso sul Potenza in pieno recupero grazie ad un gol di Hristov al 92.