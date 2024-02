Bonomi, ex Benevento, sarà il "secondo" di Calzona a Napoli Il tecnico milanese faceva parte del ricco staff di Pippo Inzaghi nell'anno della promozione

Lo ricordate Simone Bonomi? Fu l'ultimo in ordine di tempo (arrivò direttamente a Moena) a entrare a far parte dello staff incredibilmente qualitativo di Pippo Inzaghi nell'anno della promozione del Benevento in serie A (2019-20). Bonomi, milanese, 44 anni, sarà il “secondo del nuovo tecnico del Napoli Francesco Calzona. Ha già lavorato con lui a Bratislava, ora torna a Napoli dove è già stato come collaboratore tecnico all'epoca di Sarri. Un pezzettino di quel Benevento stratosferico sarà dunque nel nuovo staff tecnico della squadra azzurra. Si comincia con la sfida al Barça, niente male.