Benevento, tante scelte sono già fatte Con l'organico a pieno regime è legittimo per Auteri avere dei dubbi sull'undici base

(f.s.) Siamo già alla vigilia della sfida col Foggia. Si tirano le somme, in entrambe le squadre si è ormai pressochè certi su chi poter contare e su chi no. I satanelli faranno a meno, oltre che dello squalificato centrale difensivo Ercolani, anche dell'altro perno della retroguardia, Carillo. Gli esami a cui si è sottoposto il difensore napoletano non hanno ancora dato esiti conclusivi, ne serviranno altri per cui rimane sotto osservazione da parte dello staff medico. Assente anche capitan Rizzo, che è in via di guarigione ma non ha ancora del tutto recuperato dalla piccola lesione al polpaccio destro.

Il Benevento, da parte, sua ha sicuramente fuori Christian Pastina, squalificato dal Giudice sportivo per sopraggiunto limite di cartellini gialli, ma dovrà verificare le condizioni di qualche elemento della rosa (Pinato) alle prese con l'influenza di stagione.

Il solco tracciato è certamente quello della seconda frazione di gioco contro il Sorrento, ma ad Auteri, sempre attento alle condizioni di ogni elemento nel corso della settimana, non mancano le alternative. In rampa di lancio dovrebbe esserci Angelo Talia, scelto come “titolare” anche nella recente trasferta di Picerno. Pure il trio difensivo dovrebbe non presentare sorprese: Terranova al centro e ai suoi fianchi Capellini e Berra. Rimarrebbe solo da scegliere la zona di competenza per i due braccetti.

Dopo il finale a tutta contro il Sorrento, dovrebbe essersi guadagnato un posto nell'undici di partenza anche Simonetti. Auteri stravede per lui, ma spesso preferisce tenerlo come “coperta di Linus” pronto a colmare un gap di cui si renderà conto nel corso della partita. Del resto quando Simonetti è scelto dal primo minuto, in campo rischiano tutti, perchè la sua duttilità gli consente di giocare davvero in ogni ruolo.

Capitolo finale quello dell'attacco: si è parlato molto della possibilità di rivedere ancora insieme Ciano e Ciciretti, magari con Lanini largo a sinistra. E' un'eventualità concreta, ma se ne saprà di più solo prima della gara.