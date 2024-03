Benevento-Foggia, rivivi la conferenza stampa di Auteri: "Testa a questa sfida" Le parole del tecnico giallorosso in vista del match del Vigorito con i satanelli

Alla vigilia del match tra Benevento e Foggia, il tecnico giallorosso Auteri ha presentato così la sfida del Vigorito:

Come va gestito l'entusiasmo?

"Dobbiamo pensare a noi stessi. Le pressioni fanno bene perché il nostro è un gruppo con un misto di calciatori giovani e di esperienza. A noi non interessa ciò che pensano le altre. Dobbiamo focalizzarci sulla partita di domani e basta, perseguendo i margini di miglioramento indivuali e collettivi che ci sono".

Che partita si aspetta?

"Domani la partita sarà diversa, di fronte abbiamo una squadra migliore qualitativamente rispetto al Sorrento. Parlo dal punto di vista tecnico, senza offendere nessuno. È una gara impegnativa, so che tipo di partita dobbiamo affrontare. Dovremo fare una prestazione migliore e più continua. Sicuramente servirà intensità. Non sbaglieremo l'atteggiamento, la squadra ha dei criteri ben precisi. Se faremo meno errori, dal punto di vista tecnico sarà una grande gara".

Sono tutti a disposizione?

"Pinato si è allenato stamattina. Niente di particolare, ieri non ha lavorato per precauzione. Sono tutti disponibili a parte Pastina che è squalificato".

Simonetti potrebbe essere confermato sulla fascia?

"Parto sempre dai calciatori che stanno meglio. Simonetti può giocare ovunque, dandoci anche la possibilità di cambiare anche l'assetto tattico. Domani sarà sicuramente in campo".

In cosa deve crescere questa squadra?

"Deve migliorare la continuità del gioco. In alcuni momenti forziamo la giocata, in altre non siamo destabilizzanti nei confronti delle difese avversarie. Dobbiamo migliorare la gestione della palla. Sono certo che dal punto di vista dell'intensità saremo sempre coesi e forti. Ci sono delle cose da migliorare, appartengono anche alla sfera individuale. Parto sempre dal presupposto che non bisogna essere contenti, infatti non lo sono".

Meccariello quando potrà rientrare?

"Per Meccariello ci vuole ancora un po' di tempo. Ci dovrà dire lui, nel frattempo si allena con noi senza problematiche particolari. È chiaro che a questo aggiunge un lavoro personalizzato".

Cosa ne pensa di Kubica?

"Si allena con noi, ma ci sono altri calciatori che sono cresciuti di più".

Ci saranno dei ricambi considerato il tour de force?

"Non lo so, vediamo come ne usciamo domani sera. Abbiamo trenta calciatori. Quando mancano due mesi pieni alla fine del campionato, le tre partite in una settimana sono determinanti. Vedremo domani sera, ma come sempre andranno in campo gli elementi più pronti e coloro che offrono un rendimento buono per la partita".

Chi potrebbe essere il sostituto di Pastina?

"Ci sono varie possibilità. Viscardi è mancino ed è forte. Bisognerà valutare se in questo momento è preferibile mettere esperienza, vedi Terranova, o uno più fresco. Non ho ancora deciso, però sono contento di avere l'opportunità di scegliere".

Per la prima volta si giocherà prima delle altre.

"Quando ci sono partite da fare ci si concentra sul proprio impegno. È normale che se giochi dopo osservi i risultati delle altre. In questo caso tocca a noi, quindi dobbiamo focalizzarci sulla nostra gara. Dobbiamo giocare con una determinazione feroce, migliorando gli aspetti che dicevo prima".