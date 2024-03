Benevento-Foggia, 88 anni di sfide intense In totale si sono affrontate 42 volte. La particolarità dei due 4.3

(f.s.) Da quella prima vittoria casalinga datata 13 marzo '49 al campo di Santa Maria degli Angeli all'ultima del 20 settembre 2015 al Vigorito. Tra Benevento e Foggia nel Sannio spesso hanno prevalso i giallorossi, così come in Capitanata hanno sovente avuto ragione i satanelli. All'ombra della Dormiente si registrano 8 vittorie sannite, 7 pareggi e 5 successi rossoneri. In Puglia il bilancio si capovolge: 8 vittorie del Foggia, 11 pareggi, 2 successi giallorossi. Il totale di sfide fa 41: vittorie totali del Benevento 10, del Foggia 13; 18 i pareggi. Quella di stasera, al netto di almeno altri 7 incontri di Coppa Italia, sarà la 42a sfida di campionato tra stregoni e satanelli.

Per essere precisi questa sfida “appulo-campana” ha la bellezza di 88 anni, datando il primo precedente in assoluto a Foggia l'8 novembre 1936 (serie C: Foggia quinto, Benevento ottavo) con una franca vittoria dei satanelli per 3-0. Ritorno nel Sannio il 7 marzo del 37 e pareggio rocambolesco: 2-2 (Chiaruttini (Fg); Pellini, Benente (Bn); Labate (Fg). Un prologo che vive subito uno stop di 11 anni, quelli che servono per registrare la prima vittoria giallorossa: 13 marzo 49, il Benevento vince con una rete di Labbate al 14' del primo tempo. Ricordiamo anche quell'undici che si regalò la prima gioia contro i rossoneri: Morselli, Carofiglio, Colombo, Trabucco, Manfrè, Saracino, Pastore, Surano, Avedano, Sgrano, Labbate. Da sottolineare che nel girone d'andata (11 novembre 48, alla quinta giornata) era già arrivato il primo successo dei giallorossi in Puglia (1-0).

La storia ha vissuto lunghi periodi di assenza (dal 53 al 61 prima, dal 62 all'83 poi, infine dall'87 al 2003), col Foggia che ha bazzicato i piani alti del calcio italiano con Zeman, Signori, Rambaudi e il Benevento ancorato al calcio di terza serie.

Tra le vittorie giallorosse in casa spiccano due inusitati 4-3. Il primo è diviso in due atti: si va in campo alla seconda giornata il 2 ottobre del 49. La gara però viene sospesa sull'1 a 0 per il Foggia e viene recuperata l'8 dicembre del 49. Il giorno dell'Immacolata i giallorossi vincono una partita rocambolesca: segnano prima Pastore e Simoni per il Benevento, accorcia le distanze per i foggiani Lanciaprima. Poi i giallorossi dilagano e si portano sul 4-1 con Galeoti e Pastore. Nel finale arriva la doppietta di Kovi che fissa il risultato finale sul 4-3.

Il secondo 4-3 è storia più recente: 1° maggio 2011. Il Foggia è guidato da Zeman e nelle sue fila ha fior di giocatori come quell'attacco in cui spiccano Lorenzo Insigne, Marco Sau e Diego Farias. E poi Kone, Regini, Burrai, Laribi. Il Benevento si ritrova subito a mal partito: Sau e Farias portano i satanelli sul 2-0 dopo 17'. Il Benevento accorcia sul finire del primo tempo grazie ad un rigore di Clemente. Ma già al 2' della ripresa Farias segna il 3-1. Sembra finita, ma il Benevento ha un lampo d'orgoglio e si porta sul 2-3 con Evacuo (9' st). Al 20' arriva l'espulsione di Siniscalchi che sembra il sigillo definitivo alla partita. Invece i giallorossi in dieci dominano e segnato prima con D'Anna al 24' st, colpiscono una traversa con Clemente e segnano il definitivo 4-3 al 36' ancora con Felice Evacuo.

In questa lunga storia c'è anche una semifinale play off nel campionato 2008/09. Dopo lo zero a zero allo Zaccheria, la sfida al Vigorito è da batticuore. Il Benevento si porta sul 2 a 0 con Clemente e Statella, ma i satanelli mai domi mettono i brividi con una doppietta di Germinale (che dopo avrebbe vestito la casacca giallorossa). Il 2 a 2 qualifica comunque alla finale il Benevento.

Ultima sfida in serie C, ultima vittoria giallorossa. E' il 20 settembre 2015, sulla panchina giallorossa c'e Gaetano Auteri, su quella dei satanelli Roberto De Zerbi. Il Benevento vince con un gol di Fabio Lucioni all'alba del match. E' la prima vittoria in assoluto per Auteri neo tecnico giallorosso. Prima della storica promozione finale del 30 aprile.