Serie C / Diretta Benevento-Foggia, LIVE Al Vigorito il confronto tra giallorossi e satanelli per la 29^ giornata di campionato

Benevento-Foggia, il tabellino

BENEVENTO (3-4-3): Paleari; Berra, Terranova, Capellini; Improta, Pinato, Nardi, Simonetti; Ciciretti, Lanini, Bolsius. A disp.: Nunziante, Manfredini, Benedetti, Masciangelo, Karic, Kubica, Marotta, Ciano, Ferrante, Agazzi, Rillo, Viscardi, Starita, Carfora, Talia. All.: Auteri

FOGGIA (3-5-2): Perina; Papanov, Riccardi, Salines; Silvestro, Tascone, Odjer, Schenetti, Vezzoni; Santaniello, Millico. A disp.: De Simone, Nobile, Castaldi, Tenkorang, Martini, Marino, Tonin, Rolando, Antonacci, Manneh, Di Noia, Gagliano, Brancato. All.: Cudini

Arbitro: Lovison di Padova. Assistenti: Conti di Seregno e Decorato di Cosenza. Quarto ufficiale: Arena di Torre del Greco

Benevento-Foggia, il prepartita

Al Vigorito c'è il confronto tra Benevento e Foggia, valido per la 29^ giornata del girone C di Serie C. I giallorossi cercano la terza vittoria consecutiva per mettere pressione alla capolista Juve Stabia, la quale scenderà in campo lunedì al Menti contro la Casertana. I satanelli, reduci dall'importante vittoria con il Crotone, puntano a un risultato positivo.