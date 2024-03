Benevento-Foggia, Auteri: "Nel finale c'è stata apprensione, bisogna migliorare" Le parole del tecnico giallorosso dopo il match giocato al Vigorito con i satanelli

Al termine di Benevento-Foggia, Gaetano Auteri ha così commentato la vittoria conquistata dalla sua squadra: "È stata una vittoria sofferta perché gli ultimi quindici minuti li abbiamo gestiti male, senza la giusta attenzione. Abbiamo recuperato tanti palloni, ma con la partita in pugno e ci ha creato apprensione andare a recuperare palloni che perdevamo gratuitamente. Dobbiamo migliorare".

"Li abbiamo aggrediti sempre bene, costringendoli a giocare lungo. Loro hanno cercato di giocare sui nostri errori. Nel primo tempo ne abbiamo fatti tanti, non siamo stati continui nel giocare tra le linee. Lo abbiamo fatto nel secondo tempo, ma negli ultimi quindici minuti abbiamo perso tanti palloni velenosi. Questo bisogna migliorarlo, quando hai le partite in pugno i palloni si recuperano o ti metti a palleggiare".

"I cambi? In settimana Pinato non era stato bene, in quel momento era preda dei cambi. Ho preferito mettere Viscardi che nel gioco aereo ha qualità importanti. Poi c'era Simonetti che può interpretare tutti i ruoli. Siamo andati in apprensione, perdendo dei palloni velenosi dando coraggio al Foggia. La partita non è stata come quella dell'ultimo quarto d'ora".

"Le squalifiche? Abbiamo una rosa ampia. Oggi non c'era Pastina, ma siamo stati solidi. Non abbiamo mai rischiato, se non in qualche situazione nel finale".

"Il Foggia ha dei calciatori importanti. Non hanno una classifica che rispecchia i valori tecnici della squadra, ma ci sono state tante vicissitudini".

"La classifica? Domani vediamo il nostro video per analizzare ciò che c'è da migliorare".