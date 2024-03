Benevento-Foggia, Viscardi: "Vittoria importante, non mi aspettavo di entrare" Il commento del giovane difensore giallorosso

Nel post gara di Beneventi-Foggia, Viscardi ha parlato così ai microfoni di Ottochannel: "Non mi aspettavo che il mister mi facesse entrare in un momento così delicato della partita. L'importante era portare a casa il risultato, ci siamo riusciti e questo è fondamentale. Spero di essermi fatto trovare pronto. Quest'anno mi sto trovando bene braccetto di difesa, non mi dispiace fare il quinto. Posso fare più ruoli".

"Per noi ogni partita è importante per scalare la classifica. Poi vediamo alla fine dove arriveremo".

"Giovanni Mariani era sempre presente con tutti noi. Ci dava il suo supporto, era una grandissima persona e mi dispiace davvero tanto".