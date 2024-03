Benevento, numeri da promozione Settima vittoria su dieci partite, 24 punti alla media di 2,4. Allenamenti mentre le altre giocano

Ha detto Cudini in sala stampa che se il Benevento vince anche queste partite, allora è giusto che la Juve Stabia cominci ad aver paura. Il commento del tecnico foggiano era più che altro un elogio sperticato rivolto alla sua squadra, che forse avrebbe meritato qualcosa in più. Ma la sua in fondo è parsa una sacrosanta verità perché la squadra giallorossa ha vinto una di quelle partite cosiddette “sporche”, difficile da interpretare e non giocata certo alla perfezione. Una partita che però sul piano numerico va a sommarsi alle altre nove della gestione Auteri e ci riconsegna un rullo compressore che s'è preso la bellezza di 24 punti in dieci gare, alla media davvero notevole di 2,4. Avesse viaggiato sempre a questa velocità (ma anche un po' meno...), la strega ora sarebbe una decina di punti avanti alla Juve Stabia, con un cammino simile persino a quello del Catanzaro dello scorso anno.

Ci sta che di tanto in tanto il gioco non sia quello che tutti ora si aspettano, ma le rincorse non sono mai semplici e in qualche frangente conta solo portare a casa il risultato.

La strega, come dice Auteri, ha perso troppi palloni gratuitamente. Soprattutto nel finale. Ed ha sofferto il ritorno di una squadra che ha buoni livelli tecnici e forse meriterebbe un posto migliore in classifica. La squadra giallorossa ha tenuto soprattutto grazie ai cosiddetti “veterani”: la linea difensiva comandata da Terranova e completata da Berra e Capellini assolutamente di un altro livello, il centrocampo condotto da un Nardi sempre più leader in quella zona del campo insieme a un Improta ritrovato, l'attacco sublimato dal gol di Lanini, finalmente determinante con il suo gol nella vittoria giallorossa.

Questa è la settimana del tour de force: la strega potrebbe stare comodamente alla finestra aspettando i risultati delle sue contendenti (oggi Avellino a Cerignola, Picerno in casa col Monopoli, e Taranto a Torre del Greco. Domani la Juve Stabia contro la Casertana al Menti) e invece già stamattina torna in campo per allenarsi. “Rivedremo il video della partita per capire dove dobbiamo migliorare”, ha annunciato Auteri. Che prima di ogni cosa ha in testa la partita di giovedì a Potenza. Perchè lo sforzo in questa settimana è il massimo e una serie così tambureggiante di partite può essere il momento clou della stagione. L'imperativo è vincerle tutte.