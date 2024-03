A Potenza dirige un arbitro pisano E' il quinto anno Emmanuele: con lui un precedente poco fortunato per i giallorossi

Sarà il quinto anno Marco Emmanuele di Pisa a dirigere Potenza-Benevento al Viviani. Quinto anno nella Can C, classe '92, Emmanuele è laureato in Scienze infermieristiche e ha finora diretto 63 incontri in Lega Pro con 26 vittorie delle squadre di casa, 13 pareggi e 24 successi in trasferta. Ha decretato 15 rigori e comminato 20 espulsioni. Il Benevento lo conosce già, perchè l'arbitro pisano ha diretto la disgraziata trasferta di Monopoli, terminata 3-0 per i pugliesi. Il fischietto pisano ha diretto due volte anche il Potenza, nel 21/22 a Campobasso, nel 22/23 a Picerno: per i liucani sono scaturiti due pareggi.

A coadiuvare Emmanuele saranno Andrea Bianchini di Perugia e Glauco Zanellati di Seregno. Quarto ufficiale Gabriele Sciolti di Lecce.