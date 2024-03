Benevento, rifinitura al Meomartini: Pastina assente Gruppo in ottime condizioni, qualche avvicendamento appare fisiologico

Rifinitura al Meomartini come da copione. Dalle 10,50 (più o meno) alle 12,20. Auteri voleva far acclimatare i suoi al fondo campo del Viviani, che da qualche anno è in sintetico.

Tutti presenti i giallorossi, fatta eccezione per Pastina che è rimasto ad allenarsi sull'erba naturale dell'Antistadio, insieme a Meccariello e allo squalificato Marotta. Per il difensore di Battipaglia, che sta molto meglio e sta recuperando dai postumi di un trauma contusivo/muscolare, l'obiettivo è farsi trovare pronto per la sfida col Messina di domenica. A Potenza toccherà (probabilmente) alla stessa linea difensiva vista all'opera contro il Foggia (Berra-Terranova-Capellini). A dire il vero Auteri ha a lungo provato anche il giovane della “cantera” giallorossa Viscardi, a sinistra di Berra e Terranova, ma sembra difficile credere che in una sfida così difficile e importante come quella di Potenza decida di fare a meno di Capellini.

Carte mischiate in ogni reparto, ma la condizione è sempre di buon livello da parte di tutti. Si è allenato regolarmente Pinato, ma è possibile che questa volta Auteri scelga Talia, che tra l'altro è un ex della squadra lucana. Sulle corsie esterne dovrebbero avere il posto quasi certo Improta a destra e Masciangelo (che si è riposato contro il Foggia) a sinistra. Il mancino romano è stato stabilmente utilizzato in tutte le esercitazioni dal tecnico.

Per l'attacco l'unico probabilmente sicuro di una maglia dovrebbe essere Lanini. Sono forti le candidature di Ciano e Starita, che hanno denotato una buona condizione, per gli altri due posti. Ciciretti, da parte sua, si è allenato con grande dedizione e quasi come da abitudine ha segnato uno dei suoi gol con un sinistro a giro telecomandato, finito all'incrocio della porta difesa da Manfredini.

Qualche avvicendamento è fisiologico, ma non chiamiamolo turn-over. Auteri dovrà per forza tenere conto che dopo questa sfida al Viviani ce ne sarà un'altra (impegnativa) al Vigorito contro il Messina.