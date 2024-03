Benevento, il chiarimento della Curva Sud dopo il silenzio col Foggia La nota degli ultras giallorossi

La Curva Sud ha emanato un comunicato in cui spiega la propria posizione dopo il mancato tifo nel primo tempo col Foggia. Ecco la nota:

Ancora una volta siamo costretti a scrivere queste poche righe per dei chiarimenti, ma soprattutto per mettere in risalto la predeterminazione di molti che, onestamente, non fa bene alla nostra piazza. Contro il Foggia non c’è stata nessuna contestazione nei confronti della squadra che, bisogna dirlo, sta ben figurando dopo l’arrivo di Auteri. Nei nostri programmi non c’era alcun tipo di sciopero, avremmo fatto regolarmente il tifo e per 10 minuti avremmo intonato il coro “senza gli ultras non c'è partita”, così come abbiamo sempre fatto in occasione di divieti di trasferte imposti ai nostri avversari, per poi sostenere regolarmente i nostri colori. Gli addetti ai controlli ci hanno vietato l’ingresso di uno striscione innocuo, sul quale non c’era alcun tipo di discriminazione o di una gravità tale da non permetterci l’esposizione. È stata una presa di posizione assolutamente inaccettabile, un abuso a cui non avremmo potuto restare inerti. Nel corso della partita, e anche sui social, ci sono state numerose polemiche, perché ognuno dei presenti si era fatta un'idea sbagliata! Vi invitiamo a riflettere e a pensare, a godervi le partite e a fare ciò che vi pare nel settore che occupate. A noi non verrebbe mai in mente di giudicarvi e vi diciamo chiaramente che questo genere di atteggiamento non lo condividiamo e non siamo disposti a tollerarlo piu'! Questo “tutti contro tutti” non giova affatto all’ambiente. Ci avviamo verso il finale di campionato, serve la compattezza massima per spingere questa squadra ad onorare la maglia. Da parte nostra c’è totale apertura nei confronti di tutti, in modo da creare un ambiente pulito e uno stadio sempre più compatto. Basta criticare stando a casa sul divano. Vi aspettiamo in Curva Sud per sostenere il Benevento. Vi chiediamo solo di usare la voce come fate con i social, solo uniti possiamo vincere.