Benevento, tra i convocati anche il bomber della Primavera, Perlingieri Auteri ne ha chiamati 26: mancano Pastina, Marotta e Meccariello

Auteri ha convocato 26 calciatori per la sfida di domani sera al Viviani di Potenza (inizio ore 20,30). Non c'è Pastina che sta smaltendo un trauma contusivo ed è rimasto a casa con la speranza di essere utilizzabile domenica contro il Messina. Assenti con lui Marotta, che è squalificato, e Meccariello, in fase di convalescenza. Auteri, al posto di Marotta, ha convocato il giovane bomber della Primavera Mario Perlingueri, capocannoniere del suo campionato con la bellezza di 25 gol all'attivo (il secondo, il cesenate Coveri, è a quota 19). I 26 convocati consentono di portare tutti e 15 i giocatori di “riserva” in panchina e di non mandare nessuno in tribuna. Nelle file lucane mancherà l'uomo più in forma tra i rossoblù, quel Giovanni Volpe, 28 presenze in 29 partite finora e 5 gol segnati, che deve osservare un turno di stop per squalifica.

Ecco i 26 convocati per la gara di domani sera a Potenza.

PORTIERI

12 Manfredini Nicolò,1 Nunziante Alessandro, 24 Paleari Alberto

DIFENSORI

3 Benedetti Amedeo, 20 Berra Filippo, 96 Capellini Riccardo, 5 Masciangelo Edoardo, 23 Rillo Francesco, 28 Terranova Emanuele, 25 Viscardi Angelo

CENTROCAMPISTI

21 Agazzi Davide,16 Improta Riccardo, 7 Karic Nermin, 8 Kubica Krzysztof, 31 Nardi Filippo,14 Pinato Marco.18 Simonetti Pier Luigi, 38 Talia Angelo

ATTACCANTI

98 Bolsius Don, 30 Carfora Lorenzo, 10 Ciano Camillo, 99 Ciciretti Amato,11 Ferrante Alexis, 90 Lanini Eric, 33 Perlingieri Mario,27 Starita Ernesto